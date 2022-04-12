Более 30 самолетов. Россия стягивает военную авиацию на аэродром в Липецкой области — Схемы 12 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Россия стягивает технику на аэродром Липецк-2 (Фото:Схемы)

Россия наращивает силы военной авиации на аэродроме Липецк-2 в Липецкой области. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с концом марта.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, имеющиеся в распоряжении Схем.

В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов. Аэродром Липецк-2, подчиненный Минобороны РФ, активно используется для военных целей российской армии. В частности, в Воздушных силах ВСУ журналистам сообщили, что с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.

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Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. По словам военных экспертов, которым журналисты показали снимки, на них видны шесть тяжелых многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще четыре неидентифицированных борта.

Аэродром Липецк-2, 11 апреля / Фото: Схемы

По сравнению со снимком от 27 марта, тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов. Борты занимали только одну парковочную площадку. С помощью военных экспертов удалось распознать 10 истребителей Су-27 и шесть истребителей типа Су-25.

Аэродром Липецк-2 27 марта и 11 апреля / Фото: Схемы

На второй части аэродрома, согласно спутниковому снимку от 27 марта, самолетов не было вообще.

Аэродром Липецк-2 27 марта и 11 апреля / Фото: Схемы

Аэродром Липецк-2 — в перечне тех аэропортов, которые активно используются армией РФ в войне против Украины. Этому аэродрому, как указано на официальном сайте, присвоен 1 класс государственной авиации. Подчиняется Минобороны РФ.

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