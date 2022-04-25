Россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет — Минобороны 25 апреля, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Российская подлодка, 12 февраля (Фото:скриншот видео / REUTERS)

Украинская разведка установила, что Россия сосредоточила в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа Калибр. Их суммарный залп составляет 58 ракет.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга в понедельник, 25 апреля.

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По его словам, Россия продолжает сосредоточивать корабельную группировку в акваториях Черного и Азовского морей. Таким образом враг продолжает изолировать район боевых действий, проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

«Отмечу, что, по данным нашей разведки, сейчас в Черном море находится восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Их суммарный ракетный залп сейчас составляет 58 ракет», — отметил Мотузяник.

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Ранее издание The Times сообщало, что Россия может использовать по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет по территории Украины.



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