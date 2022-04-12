Россия сохранила 80% боевой мощи, которую накапливала до полномасштабного вторжения — Минобороны США

12 апреля, 18:57
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Российские оккупанты в Мариуполе, 11 апреля (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты в Мариуполе, 11 апреля (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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Россия сохранила 80% боевой мощи, которую она накапливала для полномасштабного вторжения в Украину.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

По его словам, у России «чуть более 80%» боевой мощи, которую она накопила до вторжения в Украину, все еще доступна.

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Чиновник также сообщил, что Россия запустила более 1540 ракет по Украине.

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«Мы можем сказать, что русские оценили доступную боевую мощь — и я снова хочу напомнить вам, ребята, что это та боевая мощь, которую они заранее собрали перед вторжением — по нашим оценкам, они составляют чуть более 80% с точки зрения того, что осталось от их», — сказал он.

При этом специалисты американского Института изучения войны утверждают, что на первом этапе полномасштабной войны в Украине Россия потеряла до 15−20% своих сил вторжения, по оценкам Пентагона. Однако эти цифры не дают полного представления о том, какой урон нанесен реальной боеспособности российской армии, что может сыграть важную для Украины роль в предстоящей битве за Донбасс.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Армия России Минобороны США Война России против Украины

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