Россия сменила курс на достижение «более скромных» целей на Донбассе — чиновник Пентагона 19 мая, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Власти России начали пересматривать свои главные цели на Донбассе из-за ряда неудач, заявил чиновник Минобороны США, сообщает журналист Джек Детч.

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Чиновник Пентагона заявил, что Россия нацелена на достижении «более скромных» целей на Донбассе.

«Россия сменила курс на достижение „более скромных“ целей на Донбассе. При этом украинские подразделения по-прежнему оттесняют войска РФ к границе», — заявил представитель Пентагона.

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Также он отметил, что российское военное руководство пыталось перекинуть на Донбасс большее количество своих солдат, но это не привело к успеху.

По мнению чиновника Минобороны США, Россия продвигается по Донбассу очень медленно из-за проблем с логистикой.

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