Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль 13 мая, 22:09 Цей матеріал також доступний українською Поврежденный в Бердянске десантный корабль в Севастополе (Фото:Крым.Реалии)

Россия начала ремонт большого десантного корабля Черноморского флота России в Севастополе. Он имеет внешние повреждения.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Корабль стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте Севастополя.

Отмечается, что на левом борте корабля виднеются крупные вмятины, краска отсутствует, а на ее месте красные пятна — именно такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской.

Видео дня

Корабль пришвартовали на южной стороне бухты, где раньше стоял большой десантный корабль Ямал. Последний уже вышел из ремонта в начале мая.

Еще 8 мая, этот же поврежденный корабль стоял рядом с причалом в Сухарной Бухте. Сквозь краску виднелся бортовой номер 158, соответствующий десантному кораблю Цезарь Куников.

Россия, с начала полномасштабного вторжения в Украину, закрасила все номера, чтобы усложнить идентификацию.

Сегодня в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля проекта 775:

Цезарь Куников — бортовой номер 158;

Новочеркасск — бортовой номер 142;

Ямал — бортовой номер 48;

Азов — бортовой номер 51.

Российские СМИ также не предоставляли официальных сообщений о ремонте Азова, который пришвартован у причала на заводе возле Килен-бухты.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.