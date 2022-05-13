Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль
Поврежденный в Бердянске десантный корабль в Севастополе (Фото:Крым.Реалии)
Россия начала ремонт большого десантного корабля Черноморского флота России в Севастополе. Он имеет внешние повреждения.
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Об этом сообщает Крым.Реалии.
Корабль стоит на ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте Севастополя.
Отмечается, что на левом борте корабля виднеются крупные вмятины, краска отсутствует, а на ее месте красные пятна — именно такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской.
Корабль пришвартовали на южной стороне бухты, где раньше стоял большой десантный корабль Ямал. Последний уже вышел из ремонта в начале мая.
Еще 8 мая, этот же поврежденный корабль стоял рядом с причалом в Сухарной Бухте. Сквозь краску виднелся бортовой номер 158, соответствующий десантному кораблю Цезарь Куников.
Россия, с начала полномасштабного вторжения в Украину, закрасила все номера, чтобы усложнить идентификацию.
Сегодня в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля проекта 775:
- Цезарь Куников — бортовой номер 158;
- Новочеркасск — бортовой номер 142;
- Ямал — бортовой номер 48;
- Азов — бортовой номер 51.
Российские СМИ также не предоставляли официальных сообщений о ремонте Азова, который пришвартован у причала на заводе возле Килен-бухты.
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