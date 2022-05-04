Тактика оккупанта. Россия пытается затянуть войну и истощить Украину — Арестович 4 мая, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович считает, что Россия устраивает затяжную войну, чем пытается истощить Украину и дискредитировать в глазах западных партнеров.

Война России против Украины — главные события 4 мая

В эфире 24 канала он подчеркнул, что оккупанты делают все для того, чтобы Украина не успела накопить западное вооружение.

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«Все ждали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но того не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Для чего? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют и мы тратим западную помощь», — говорит Арестович.

Он объяснил, россияне пытаются подтянуть резервы, а наряду с этим уничтожить то вооружение, которое Украине передает Запад.

«Они сейчас перейдут к тактике волн. Возможно, добавят направлений. Здесь уже речь о том, какая раса победит: российские попытки подтянуть резервы или западное оружие, которое поможет перейти в наступление. А тут все неоднозначно. Именно на это рассчитывает РФ, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает», — говорит советник главы ОП Украины.

Он добавил, Россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада. Будто бы украинцы неспособны отразить нашествие врага.

«Расчет на то, что на Западе начнутся дискуссии: „мы помогаем, а ничего не меняется“. Я думаю, что этого не будет, что ленд-лиз все равно одержит победу. Но такие попытки могут занять месяцы, поэтому надо готовиться, что конфликт будет долгим и длительным», — сказал Арестович.

При этом он уверен, что Россия не сможет реализовать свой план.

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