«Что делает абсурдной денацификацию». Россия привлекла к войне в Украине неонацистские группировки — Spiegel 22 мая, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Руководитель группировки Российская имперская лига Денис Гариев (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Россия привлекла к войне в Украине правых екстремистов и неонацистов. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Федеральную разведывательную службу Германии (BND).

Война России против Украины — главные события 22 мая

По данным немецкой разведки, против Украины воюют как минимум две группировки с правоэкстремистскими и неонацистскими настроениями: Российская имперская лига и Русич.

Видео дня

«Сотрудничество с этими группировками доводит одну из причин войны, так называемую „денацификацию“, до абсурда», — цитирует аналитиков службы внешней разведки Германии Spiegel.

Российский имперский легион — это военизированное подразделение правой экстремистской организации Российские имперские движения. По данным BND, члены РИЛ участвовали в войне на Донбассе в 2014—2015 годах, а через день после начала полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года руководитель РИЛ Денис Гараев написал в своем телеграмм-канале: «Несомненно, речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина».



По данным немецкой разведки, заместитель Гариева умер в бою в Украине, а сам руководитель РИЧ получил ранение.

Группировка Русич, по данным BND, известна своей особой жестокостью и тем, что не берет пленных. Русич также связывают с ПВК Вагнера. Руководителя группировки Алексея Мильчакова называют садистом после того, как он убил щенка и опубликовал фото в сети. Также BND добавила в отчет фото Мильчакова с флагом, на котором изображена свастика.

С начала полномасштабного военного вторжения российский диктатор Владимир Путин называл «денацификацию» одной из причин войны в Украине. В противовес этому в мировую историю входит термин «рашизм» — определение идеологии, выстроенной в путинской России, которая сегодня проявляет себя в действиях армии РФ в Украине и российского общества к этой войне.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.