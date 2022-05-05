Среди них более двух тысяч сирот. Оккупанты украли и вывезли из Украины 181 тысячу детей 5 мая, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационный автобус с горячих точек в Киевской области (Иллюстративное фото) (Фото:Алексей Кулеба via Telegram)

С начала полномасштабного военного вторжения оккупанты принудительно вывезли в Россию 181 тысячу украинских детей. Приблизительно две тысячи из них — дети-сироты, которых отдают на усыновление российским семьям.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«По состоянию на 2 мая известно, что по меньшей мере 181 тысяча украинских детей принудительно вывезены в Россию и так называемые „ЛНР“ и „ДНР“. Более 2000 из этих детей — сироты. Детей принудительно депортируют во Владимирскую, Омскую, Ростовскую, Челябинскую, Саратовскую, Московскую, Санкт-Петербургскую области и на Сахалин», — сообщают в Центре стратегических коммуникаций.

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По данным Центра, в ближайшие дни российские семьи в Московской области готовятся принять 25 детей-сирот. В целом область примет в семьи и семейные центры 240 детей-сирот из Украины.

Для того чтобы не дать детям возможность вернуться в Украину в России, значительно упрощают и ускоряют процедуру усыновления детей-сирот. Российское гражданство будет необязательным для получения попечительства над украинским ребенком. Согласно этому законопроекту, для регистрации достаточно заявления и документа, удостоверяющего личность.

Также есть информация, что в России организована гуманитарная акция «Детям в руки», в рамках которой направляется индивидуальная помощь детям в ОРДЛО и Украину. Подтверждение «добрых дел» можно найти в российских СМИ.

«Такими «добрыми жестами» Кремль прикрывает жестокую реальность — российские солдаты уничтожили дома украинских детей, насильно вывезли их в Россию и сейчас подает это под видом «гуманитарной помощи», — пишут Центре стратегических коммуникаций.



Принудительная эвакуация детей является прямым нарушением прав ребенка и нарушением норм Конвенции ООН о правах ребенка, а принудительная депортация детей запрещена Женевской Конвенцией (IV) с 1949 года, в том числе ее статьями 4 и 49 и 147.

Действия России по принудительному перемещению или депортации детей, находящихся под защитой Государства-Покровительницы в соответствии с Женевской Конвенцией IV, можно квалифицировать в соответствии со статьей 8(2)(a)(vii) Римского устава Международного уголовного суда как военное преступление, а именно как незаконную депортацию или перемещение.

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