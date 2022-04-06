Истребители и вертолеты. Часть авиации РФ переместилась из Беларуси на аэродром Брянской области — Схемы 6 апреля, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Аэродром Сеща (Фото:Радио Свобода)

Часть вертолетов РФ, базировавшихся на территории Беларуси, сменили дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России, сообщают Схемы, ссылаясь на спутниковый снимок за 6 апреля.

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Согласно полученным данным, сейчас в Сеще базируются 19 истребителей, по меньшей мере 20 военных вертолетов, а также самолеты АН-124 и ИЛ-76.

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Аэродром в Сеща, 6 апреля / Фото: Радио Свобода

Аэродром в Сеща, 6 апреля / Фото: Радио Свобода

Аэродром в Сеща / Фото: Радио Свобода

Ранее Telegram-канал Беларуски Гаюн сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси — в сторону Сещи.

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта можно было заметить эти вертолеты.

Аэропорт Мачулищи, Беларусь / Фото: Planet Labs

Приблизительно за месяц до начала полномасштабного вторжения России на территории аэродрома Сеща начали появляться бомбардировщики и истребители.

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