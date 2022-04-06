Истребители и вертолеты. Часть авиации РФ переместилась из Беларуси на аэродром Брянской области — Схемы
Аэродром Сеща (Фото:Радио Свобода)
Часть вертолетов РФ, базировавшихся на территории Беларуси, сменили дислокацию на аэродром Сеща в Брянской области России, сообщают Схемы, ссылаясь на спутниковый снимок за 6 апреля.
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Согласно полученным данным, сейчас в Сеще базируются 19 истребителей, по меньшей мере 20 военных вертолетов, а также самолеты АН-124 и ИЛ-76.
Ранее Telegram-канал Беларуски Гаюн сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси — в сторону Сещи.
На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта можно было заметить эти вертолеты.
Приблизительно за месяц до начала полномасштабного вторжения России на территории аэродрома Сеща начали появляться бомбардировщики и истребители.
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