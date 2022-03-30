«Разведка отслеживает». Россия перебрасывает войска из Киевского и Черниговского направлений на восток — Данилов 30 марта, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия проводит передислокацию на Черниговском и Киевском направлениях.

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В эфире телемарафона в среду, 30 марта, он подчеркнул, что часть армии, которая находилась на этих направлениях, также была замечена на Харьковском и Донецком направлениях.

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«Там сейчас противник усиливает свои группировки для того, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают нашу страну именно на территории Харьковской, Донецкой, Луганской областей», — заявил он.

Он также отметил, что сейчас Россия собирает со всего мира наемников для войны в Украине.

«Могу сказать, что наша разведка четко отслеживает, откуда идут эти группировки, более того, есть большой объем информации, кто именно входит в эти группировки. Мы неоднократно говорили, что все, кто на сегодняшний день пришел на нашу землю убивать наших граждан, будут обязательно наказаны», — сказал секретарь СНБО.

При этом в Минобороны считают, что россияне пока не отказались от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, несмотря на заявления РФ о кардинальном сокращении боевых действий в этих направлениях.

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