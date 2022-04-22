Россия может отправить более тысячи «вагнеровцев» для боев на востоке Украины — НАТО 22 апреля, 22:25 Цей матеріал також доступний українською ЧВК Вагнера (Фото:СБУ)

Россия применяет наемников частной военной компании Вагнера на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи этих военных.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что ЧВК Вагнера уже действует на востоке Украине.

«Мы уже видели, что российская частная военная компания Вагнера действует на востоке Украины, и мы ожидаем, что они отправят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для совершения боевых операций. И высока вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии», — предположил собеседник журналистов.

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При этом он отметил, что пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы восполнить потери, пока неясно, какие эти группы будут интегрироваться в российские подразделения, которые находятся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.

Говоря в целом о ситуации в Украине, чиновник озвучил мнение, что российский диктатор Владимир Путин «допустил серьезные просчеты».

«Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи к празднованию годовщины Дня победы 9 мая. И это может повлиять на то, как быстро и под каким давлением они будут пытаться осуществлять свои операции перед этим днем», — добавил он.

При этом представитель Альянса указал на логистические сложности русской армии, а также отсутствие импульса для движения вперед и низкий моральный дух.

По данным НАТО, Россия имеет более 80 батальонных тактических групп в Украине. Текущие действия России на Донбассе, где ее войска пытаются продвигаться в Краматорскую сторону, указывают на предстоящие еще более агрессивные операции.

Как отметил чиновник, Россия также сохраняет высокий уровень активности в воздухе, пытаясь поддерживать свое наступление, в частности уничтожить украинскую противовоздушную оборону. Несмотря на отступление русских войск из Киевской области, сохраняется угроза ударов по всей Украине.

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