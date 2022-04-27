Россия могла лишиться еще одного корабля, но информация уточняется — Арестович

27 апреля, 21:32
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Алексей Арестович (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Алексей Арестович (Фото:alexey.arestovich/instagram)

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Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о потерях Военно-морского флота РФ во время войны против Украины.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Во время брифинга 27 апреля он подтвердил потерю Россией минимум восьми кораблей за время войны. Ночью ВМФ РФ, по всей вероятности, потеряли еще одно судно.

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«Кораблей (уничтожено в общем — ред.) восемь единиц, но некоторые говорят, что уже девять единиц после сегодняшней ночи. Но эта информация нуждается в уточнении», — заявил Арестович.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Черноморский флот РФ Российский корабль Алексей Арестович Война России против Украины

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