Россия могла лишиться еще одного корабля, но информация уточняется — Арестович 27 апреля, 21:32 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о потерях Военно-морского флота РФ во время войны против Украины.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Во время брифинга 27 апреля он подтвердил потерю Россией минимум восьми кораблей за время войны. Ночью ВМФ РФ, по всей вероятности, потеряли еще одно судно.

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«Кораблей (уничтожено в общем — ред.) восемь единиц, но некоторые говорят, что уже девять единиц после сегодняшней ночи. Но эта информация нуждается в уточнении», — заявил Арестович.

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