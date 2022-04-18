Подарок «фюреру». Оккупанты планируют полностью захватить Донбасс до Пасхи — Данилов

18 апреля, 23:57
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Ситуация в Мариуполе, Донецкая область, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, Донецкая область, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Российские оккупанты планируют полностью захватить Донецкие и Луганские области до Пасхи, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как отметил Данилов, уже утром оккупанты начали активную фазу наступления. Российские военные пытались прорвать оборону украинских военнослужащих, однако оккупантам не удалось реализовать свой план.

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«Военным России поставлена задача до Пасхи оккупировать территории Донецкой и Луганской областей, сделав таким образом подарок своему „фюреру“ (российскому диктатору Владимиру Путину — ред.). Однако это им не удастся», — заявил Данилов.

Также секретарь СНБО призвал жителей прифронтовых территорий и территорий, где ведутся бои — эвакуироваться.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1516131125936418816

Вечером 18 апреля президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс СНБО Донецкая область Российская агрессия Луганская область Война на Донбассе Алексей Данилов Война России против Украины

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