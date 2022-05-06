Родные защитников Мариуполя не имеют с ними связи, всю информацию узнают из новостей — жена бойца Азова 6 мая, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У родных защитников Мариуполя нет с ними связи и узнают всю информацию из новостей, заявила жена одного из бойцов полка Азов Ярослава Иванцова.

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В эфире Радио Свобода она подчеркнула, что если связь появляется, то исключительно чтобы связаться с властями или важными источниками.

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«То есть если и есть такая связь, то ее сделали для того, чтобы командный состав мог общаться с властью и другими источниками, чтобы сообщать нам какие-то новости. Именно с моим мужем, с мужем дочери связи нет», — заявила она.

По словам женщины, защитникам Мариуполя «очень сложно». Прежде всего, потому, что у них нет возможностей оказывать медицинскую помощь раненым бойцам.

«Там более 500 раненых ребят, нуждающихся в срочной помощи. Они умирают от того, что не предоставляется эта помощь, потому что нет лекарства, нет перевязочных материалов, нет обезболивающих», — рассказала жена одного из бойцов полка Азов.

Она подчеркнула, что родные защитников Мариуполя требуют от украинской власти и мирового сообщества помочь спасти украинских военнослужащих по процедуре extraction.

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