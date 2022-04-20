Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО, есть погибший — Денисова

20 апреля, 18:41
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Оккупанты втягивают в боевые действия подростков из ОРДЛО (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

Оккупанты втягивают в боевые действия подростков из ОРДЛО (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

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Российские оккупанты втягивают в войну против Украины подростков. Во время боевых действий погиб выпускник так называемого военно-патриотического клуба Юность Новороссии Андрей «Цербер».

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Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, военно-патриотический клуб Юность Новороссии находится в городе Молодогвардейск, Краснодонский район Луганской области. Клуб был создан 2 ноября 2014 года.

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«Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Участниками клуба являются более 90 детей», — рассказала Денисова.

Так, установлено, что большинство несовершеннолетних — это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

По информации омбудсмена, глава организации — Селиванов Алексей Сергеевич, который сейчас на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое «Энергодарское межрайонное управление милиции».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия ОРДЛО Дети Людмила Денисова Война России против Украины

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