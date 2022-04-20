Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО, есть погибший — Денисова
Оккупанты втягивают в боевые действия подростков из ОРДЛО (Фото:Людмила Денісова/Facebook)
Российские оккупанты втягивают в войну против Украины подростков. Во время боевых действий погиб выпускник так называемого военно-патриотического клуба Юность Новороссии Андрей «Цербер».
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
По ее словам, военно-патриотический клуб Юность Новороссии находится в городе Молодогвардейск, Краснодонский район Луганской области. Клуб был создан 2 ноября 2014 года.
«Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Участниками клуба являются более 90 детей», — рассказала Денисова.
Так, установлено, что большинство несовершеннолетних — это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
По информации омбудсмена, глава организации — Селиванов Алексей Сергеевич, который сейчас на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое «Энергодарское межрайонное управление милиции».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.