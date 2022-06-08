Россия ударила советскими ракетами по Украине из Ростовской области — Минобороны 8 июня, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Пуск ракеты Калибр фрегатом Северного флота Адмирал Касатонов во время боевых испытаний в Белом море (Фото:Минобороны России / Facebook)

Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Экипаж самолета дальней авиации Ту-22М3 из воздушного пространства Ростовской области (район 40 км к западу от н.п. Шахты) отработал электронные пуски ракет Х-22, вероятно, по объектам гражданской и военной инфраструктуры восточных и южных областей Украины», — рассказал он.

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Х-22 — это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение — в феврале 1971. Из-за устаревшей «начинки», они могут быть опасными в эксплуатации. Например, Искандеры уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).

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