РФ нанесла удары по Николаеву шестью ракетами С-300 — видео

9 июля, 13:29
Последствия российского ракетного удара по Николаеву (Фото:Скриншот)

Последствия российского ракетного удара по Николаеву (Фото:Скриншот)

Российские войска 9 июля нанесли по Николаеву удары шестью ракетами С-300. Жертв вследствие ракетных ударов нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы наших ЗСУ!» — написал Ким.

Он также опубликовал видео с последствиями ударов РФ по городу.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Николаев Николаевская ОГА Война России против Украины Виталий Ким

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