РФ нанесла удары по Николаеву шестью ракетами С-300 — видео
Последствия российского ракетного удара по Николаеву (Фото:Скриншот)
Российские войска 9 июля нанесли по Николаеву удары шестью ракетами С-300. Жертв вследствие ракетных ударов нет.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы наших ЗСУ!» — написал Ким.
Он также опубликовал видео с последствиями ударов РФ по городу.
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