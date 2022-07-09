РФ нанесла удары по Николаеву шестью ракетами С-300 — видео 9 июля, 13:29 Последствия российского ракетного удара по Николаеву (Фото:Скриншот)

Российские войска 9 июля нанесли по Николаеву удары шестью ракетами С-300. Жертв вследствие ракетных ударов нет.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь про орков после работы наших ЗСУ!» — написал Ким.

Он также опубликовал видео с последствиями ударов РФ по городу.

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