Россия за последние дни потеряла более 50 единиц бронетехники и автомобилей в Черниговской области — Генштаб

2 апреля, 06:45
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ громили российских оккупантов в разных районах Черниговщины (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ громили российских оккупантов в разных районах Черниговщины (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В течение последних нескольких дней Россия в Черниговской области потеряла более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook, опубликовав более десятка фотографий в подтверждение своих слов.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285765107069908

Отмечается, что украинские защитники громили российских оккупантов в разных районах данной области.

Накануне ВСУ освободили еще одно село в Черниговской области — Шестовицу.

Ранее в Черниговской области после ухода противника подразделения Вооруженных сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.

Сообщалось, что российские оккупанты продолжают отводить свои подразделения из Киевского и Черниговского направлениях.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Бронетехника Черниговская область Военный автомобиль Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X