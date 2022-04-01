Россия перебрасывает до 2 тысяч военных из Грузии для усиления наступления в Украине — Минобороны Британии 1 апреля, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупанта (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия передислоцирует часть своих войск из Грузии для усиления своего вторжения в Украину, сообщает Министерство обороны Соединенного королевства.



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По данным британской разведки, от 1200 до 2000 этих военнослужащих реорганизуются в три батальонно-тактические группы.

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«Крайне маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, что свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения», — отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Ранее о переброске РФ войск с территории Грузии в качестве подкрепления CNN заявил высокопоставленный представитель Минобороны США.

Накануне в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что оккупанты усиливают свою группировку войск в Луганской и Донецкой областях. Противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное Луганской области, а также на захвате Мариуполя Донецкой области.



29 марта Минобороны РФ объявило о решении «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Однако, по информации Министерства обороны Великобритании, оккупационные силы РФ продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.

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