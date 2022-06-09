«Ротация». Россия отвела войска от Мелитополя — Запорожская ОВА

9 июня, 21:24
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Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Военное руководство РФ перебросило своих солдат из оккупированного Мелитопольского района на Херсонское направление. Туда зашли боевики так называемой «ДНР».

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он добавил, что оккупанты совершили ротацию.

«В ряде громад (Запорожской области — ред.) в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль и терроризировали население. Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация», — объяснил Старух.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=bF4HP8I4SII

Он подчеркнул, что на место российских солдат были переброшены военные так называемой «ДНР» с целью продолжить осуществлять террор над местным населением.

8 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские войска отказались от длительной оккупации города.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Херсонская область Мелитополь Война России против Украины

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