Наступление российских оккупантов остановлено по всем направлениям — Генштаб ВСУ 10 марта, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий идет возле обгоревшей российской бронетехники на севере Харьковской области (Фото:Ирина Рыбакова/Press service of Ukrainian ground forces/Handout via REUTERS)

Украинские военные остановили российских оккупантов по всем направлениям. Армия РФ терпит значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Об этом говорится в обнародованной Генеральным штабом ВСУ оперативной информации по состоянию на 18:00 четверга, 10 марта.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.

Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.

С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий РФ, призывы к прекращению огня и сложению оружия украинскими военными.

Среди российских военнослужащих ходят слухи о несостоятельности Министерства обороны РФ выплачивать денежное довольствие из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений.



В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

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