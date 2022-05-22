Погибли три человека. Оккупанты произвели кассетный обстрел Белозерки в Херсонской области — ОГА 22 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Кассетные бомбы (Фото:Телеграф)

21 мая российские оккупанты совершили кассетнный обстрел Белозерской селищной территориальной общины в Херсонской области. В результате обстрела погибли три человека.

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Об этом сообщили на странице Херсонской областной государственной администрации в Facebook.

«Белозерская селищная ТГ — энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение в самом пгт есть. После кассетных обстрелов оккупантами 21 мая 2022 года трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов», — говорится в сообщении.



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Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах, которая была создана в ходе так называемого «процесса Осло» и принята в мае 2008 года в Дублине (Ирландия).

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на своей странице в Facebook отметил, что обстрел Белозерки дополнил ряд военных преступлений РФ.

Российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

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