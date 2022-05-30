«Будем продолжать». Россия не сможет диктовать Украине условия мира — Шольц 30 мая, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Завершение войны с Россией должно состояться на условиях, которые определит сама Украина, а какие-либо мирные договоренности, продиктованные Москвой, не сработают.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой новостной службе Tagesschau.

«Если (план Путина — ред.) — просто захватить территории и надеяться, когда наступит режим перемирия, что он может обладать всем, это ошибочные надежды… Идея мира, продиктованного Россией Украине, не сработает. Только соглашение, которое Украина сочтет считать правильной сможет привести к снятию санкций (с России — ред.) в определенный момент», — подчеркнул Шольц.

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Он призвал российского диктатора Путина вывести войска из Украины и прекратить «империализм, то есть использование силы для перекройки границ».

Канцлер Германии также заверил, что не будет прекращать поставки тяжелого вооружения в Украину, несмотря на угрозы Путина.

«Эта война — это угроза миру Европы, этому никто не может возразить. Но в то же время нельзя позволить себе быть запуганным, поэтому мы будем продолжать то, что начали», — подчеркнул Шольц.

Ранее Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна «сойти с рук» война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву.



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