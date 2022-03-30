Готовимся и не верим. Одновременно с отводом войск оккупантов от Киева наблюдается их накопление на Донбассе — Зеленский 30 марта, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одновременно с заявлениями оккупантов об отводе войск от Киева и Чернигова их количество растет на Донбассе.

Президент отметил, что власти не верят до конца в заявления россиян о деэскалации и готовятся.

«Звучат заявления об отводе войск от Киева и Чернигова. Мы знаем, что это не отвод — а последствия изгнания. Но также видим, что происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. Мы к этому готовимся и не верим ни в какие красивые словестные конструкции», — заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что данный момент нет места для дискуссий среди политиков о том, как должна действовать украинская армия.

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