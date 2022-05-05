Оккупанты пытались вывезти в Египет украденное в Украине зерно

5 мая, 03:33
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Оккупанты пытались продать зерно в Египет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупанты пытались продать зерно в Египет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты пытались вывезти через Крым в Египет зерно, которое они украли на оккупированных частях Херсонской области.

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Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что оккупанты хотели отправить 27 тысяч тонн зерна, но получили отказ. После этого, судно направилось в сторону Сирии и Ливана.

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Для транспортировки из Крыма использовалось судно Матрос Позинич, которое входит в подсанкционную Объединенную судостроительную корпорацию.

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Согласно сообщению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, враг вывозит в крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. В частности оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым.

Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя о том, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует.

https://www.youtube.com/watch?v=JQxmQinxAL0
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Сирия Египет Ливан Зерно Война в Украине Война России против Украины

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