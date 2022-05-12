Россия готовится выдавать свои паспорта на оккупированных территориях — Минобороны Украины

12 мая, 17:53
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Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российские оккупанты проводят мероприятия по подготовке «включения» захваченных территорий Украины в состав России. Враг уже начал подготовку к выдаче своих паспортов.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Он уточнил, что оккупанты адаптируют правоохранительную, банковскую и пограничную системы российскому законодательству.

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«Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В том числе: изменения административно-территориального деления; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т. д.», — рассказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=Ql_cF1T6P8Q
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Российский паспорт Война России против Украины

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