Россия готовится выдавать свои паспорта на оккупированных территориях — Минобороны Украины 12 мая, 17:53 Цей матеріал також доступний українською Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Российские оккупанты проводят мероприятия по подготовке «включения» захваченных территорий Украины в состав России. Враг уже начал подготовку к выдаче своих паспортов.

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Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Он уточнил, что оккупанты адаптируют правоохранительную, банковскую и пограничную системы российскому законодательству.

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«Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В том числе: изменения административно-территориального деления; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т. д. », — рассказал он.

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