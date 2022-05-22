ВСУ держат позиции. Российские оккупанты готовятся возобновить наступление на Изюмском направлении — Харьковская ОГА
Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в районе города Изюм Харьковской области, однако ВСУ держат позиции и не допускают продвижения врага.
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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
«На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Долгенькое», — пишет Синегубов.
Он добавил, что Вооруженные Силы Украины держат позиции и не допускают продвижения врага.
С 1 апреля Изюм в Харьковской области находится во временной оккупации российскими войсками. РФ уничтожила 80% города артиллерийскими обстрелами. По данным Генштаба, изюмчан принудительно вывозят в Россию. Жителей оккупированного города терроризируют боевики группировки «ДНР».
Изюмское направление долгое время остается одной из самых горячих точек в Украине. 14 мая ВСУ перешли в контрнаступление и враг отступил по некоторым направлениям, оставив после себя заминированные территории.
Ранее Олег Синегубов рассказывал, что оккупанты пытались провести в Изюме принудительную «мобилизацию», но их попытки провалились.
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