ВСУ держат позиции. Российские оккупанты готовятся возобновить наступление на Изюмском направлении — Харьковская ОГА 22 мая, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в районе города Изюм Харьковской области, однако ВСУ держат позиции и не допускают продвижения врага.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«На Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Долгенькое», — пишет Синегубов.

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Он добавил, что Вооруженные Силы Украины держат позиции и не допускают продвижения врага.

С 1 апреля Изюм в Харьковской области находится во временной оккупации российскими войсками. РФ уничтожила 80% города артиллерийскими обстрелами. По данным Генштаба, изюмчан принудительно вывозят в Россию. Жителей оккупированного города терроризируют боевики группировки «ДНР».

Изюмское направление долгое время остается одной из самых горячих точек в Украине. 14 мая ВСУ перешли в контрнаступление и враг отступил по некоторым направлениям, оставив после себя заминированные территории.

Ранее Олег Синегубов рассказывал, что оккупанты пытались провести в Изюме принудительную «мобилизацию», но их попытки провалились.

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