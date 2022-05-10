«Делаем все возможное». Россия блокирует все варианты эвакуации защитников Мариуполя — Зеленский 10 мая, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вывезти раненых военных из Мариуполя. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

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Зеленский подчеркнул, что для деблокады Мариуполя военным путем не хватает вооружения от партнеров.

«Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов. Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет», — заявил Зеленский в обращении к руководству Республики Мальты.

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10 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек.

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