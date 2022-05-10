«Делаем все возможное». Россия блокирует все варианты эвакуации защитников Мариуполя — Зеленский

10 мая, 19:39
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вывезти раненых военных из Мариуполя. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

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Зеленский подчеркнул, что для деблокады Мариуполя военным путем не хватает вооружения от партнеров.

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«Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов. Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет», — заявил Зеленский в обращении к руководству Республики Мальты.

Видео дня

10 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Владимир Зеленский Война России против Украины

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