Оккупанты безуспешно атаковали под Марьинкой, нанесли 60 авиа- и 18 ракетных ударов — Генштаб 26 мая, 20:11 Защитники Украины запускают дрон в Донецкой области (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 26 мая, на 457-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли 18 ракетных ударов по Киевской и Днепропетровской областям десятью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 — их уничтожили защитники Украины. Россияне дважды обстреляли Днепр восемью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и нанесли 60 авиаударов, в том числе ударили иранскими дронами-камикадзе Шахед по Мерефе и Изюму Харьковской области, сбросили управляемые авиабомбы на Авдеевку и Нью-Йорк Донецкой области;

оккупанты около 34 раз обстреляли позиции защитников Украины и населенные пункты реактивными системами залпового огня, есть погибшие и раненые мирные жители. Кроме поликлиники в Днепре, пострадали образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, многоэтажные и частные жилые дома;



основные усилия страны-террориста сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 18 боестолкновений, Силы обороны отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки;

на Купянском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районе Масютовки;

на Лиманском направлении оккупанты в течение суток безуспешно наступали в районе Белогоровки;

на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в направлении Предтечино;

на Авдеевском направлении оккупанты в течение суток не наступали;

на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться;

во временно захваченную Новопетриковку Донецкой области прибыли несколько десятков российских оккупантов. Они грабят мирных жителей под видом так называемых контрдиверсионных мероприятий — обыскивают дома, забирают телефоны, незаконно захватывают гражданские машины;

авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники. Ракетные войска и артиллерия ударили по трем пунктам управления, двум районам сосредоточения вооружения и техники врага, складу боеприпасов, двум артиллерийским подразделениям на огневых позициях, средству ПВО и еще одной важной вражеской цели.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны страна-террорист потеряла 205 720 оккупантов, из них 460 — за последние сутки.