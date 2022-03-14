За день были эвакуированы 4 тысячи человек, колонна с гуманитарным грузом не доехала до Мариуполя — Верещук 14 марта, 23:31 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Ирпеня Киевской области 13 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 14 марта.

В обращении Верещук заявила:



из десяти коридоров сработали только семь, за день удалось эвакуировать около 4 тысяч граждан;

Киевская область — из Гостомеля, Немешаево, Ворзель, Дмитровка, Перемога вывезли 2028 человек;

Луганская область — из Северодонецка, Попасной, Горского, Рубежного, Кременной, Лисичанска удалось вывезти 1780 человек;

российские оккупанты по-прежнему блокируют проезд колонны с гуманитарным грузом ( продукты, лекарства и вода) в Мариуполь. Но в понедельник по этому же маршруту смогли выехать почти 150 легковых машин с жителями города, сейчас им оказывают необходимую помощь;

продукты, лекарства и вода) в Мариуполь. Но в понедельник по этому же маршруту смогли выехать почти 150 легковых машин с жителями города, сейчас им оказывают необходимую помощь; из-за действий оккупантов колонна эвакуационных автобусов не смогла проехать в села Богдановка, Новобогдановка, Бобрик Киевской области. В Попасной и Рубежном Луганской области россияне провоцировали боевые столкновения во время эвакуации по коридорам, людей удалось вывезти из-под обстрелов;

в плену у оккупантов находятся городской голова Мелитополя Иван Федоров, спасатель Алексей Данченко — в плену на стеклозаводе в Гостомеле. Судьба мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, которого россияне похитили 13 марта, до сих пор не известна;

13 марта оккупанты пришли с обыском к главе Мелитопольского районного совета Сергея Приймы, у него забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли. После этого Прийму увели в неизвестном направлении.

Министр призвала мировое сообщество считать Россию страной-террористом.

Вечером 14 марта в Запорожской облгосадминистрации сообщили, что в Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя.

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