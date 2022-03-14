За день были эвакуированы 4 тысячи человек, колонна с гуманитарным грузом не доехала до Мариуполя — Верещук

14 марта, 23:31
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Эвакуация из Ирпеня Киевской области 13 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Эвакуация из Ирпеня Киевской области 13 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 14 марта.

В обращении Верещук заявила:

  • из десяти коридоров сработали только семь, за день удалось эвакуировать около 4 тысяч граждан;
  • Киевская область — из Гостомеля, Немешаево, Ворзель, Дмитровка, Перемога вывезли 2028 человек;
  • Луганская область — из Северодонецка, Попасной, Горского, Рубежного, Кременной, Лисичанска удалось вывезти 1780 человек;
  • российские оккупанты по-прежнему блокируют проезд колонны с гуманитарным грузом (продукты, лекарства и вода) в Мариуполь. Но в понедельник по этому же маршруту смогли выехать почти 150 легковых машин с жителями города, сейчас им оказывают необходимую помощь;
  • из-за действий оккупантов колонна эвакуационных автобусов не смогла проехать в села Богдановка, Новобогдановка, Бобрик Киевской области. В Попасной и Рубежном Луганской области россияне провоцировали боевые столкновения во время эвакуации по коридорам, людей удалось вывезти из-под обстрелов;
  • в плену у оккупантов находятся городской голова Мелитополя Иван Федоров, спасатель Алексей Данченко — в плену на стеклозаводе в Гостомеле. Судьба мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, которого россияне похитили 13 марта, до сих пор не известна;
  • 13 марта оккупанты пришли с обыском к главе Мелитопольского районного совета Сергея Приймы, у него забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли. После этого Прийму увели в неизвестном направлении.
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Министр призвала мировое сообщество считать Россию страной-террористом.

Вечером 14 марта в Запорожской облгосадминистрации сообщили, что в Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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