Резников рассказал, что происходило в кабинете Залужного 24 февраля 14 июля, 21:16 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Министр обороны Алексей Резников вспомнил атмосферу в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в день полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

В интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля, Резников рассказал, что прибыл в офис Залужного и увидел, что тот стоит над большими картами и отвечает на несколько телефонных звонков. Генерал получал информацию с передовой и отвечал короткими приказами, но каждый раз добавлял ласковое слово, называя подчиненного «красавцем» или «молодцом».



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«Это человечность. Парень одет в генеральскую форму, но его человечность делает его особенным», — сказал министр.



В материале WP рассказывается о реформах, которые Залужный продвигал в армии, в частности, о том, что командиры на местах могут быстро принимать решения, а не ждать «спуска» приказов по цепочке командования, как в советской армии. По словам генерала, он может быть суровым и требовательным, но «я не издеваюсь над людьми, не притесняю их, не унижаю».

Валерий Залужный ранее рассказывал, что утром 24 февраля обзвонил всех командующих, которые отвечали за определенные участки фронта.