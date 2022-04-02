Уничтожение объектов в Белогороде усложнит атаку россиян на Харьков — Минобороны Британии 2 апреля, 04:00 Цей матеріал також доступний українською Пожар на нефтебазе в Белгороде (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Министерство обороны Великобритании сообщает, что уничтожение складов с боеприпасами и нефтебазы в российском Белгороде еще больше усложнит попытки россиян атаковать Харьков.

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В Минобороны отметили, что уничтожение двух объектов усложнит «и без того растянутые логистические цепочки» российских оккупантов.

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«Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов даст дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепи РФ. Особенно может пострадать поставки российских войск, которые окружают Харьков в 60 километрах от Белгорода», — заявили в Минобороны Британии.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

Поздно вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. РосСМИ сообщают, что были ранены четыре российских военнослужащих.

Украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на информацию от российских пропагандистов, отметил, что 19-я ракетная бригада нанесла удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское (до Красного Октября около 400 м) под Белгородом.

Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор.



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