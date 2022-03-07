Раненых российских военных свозят уже не только в Беларусь и оккупированный Крым, а и вглубь России — основатель CIT 7 марта, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Обезвреженная российская техника (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook)

Основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что российских военных, раненых во время полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине, свозят в Москву, Воронеж и Санкт-Петербург.

В интервью телеканалу Настоящее время Левиев сказал, что, по его мнению, с начала полномасштабного вторжения в Украину было ранено не меньше 5 тысяч российских солдат, убито — больше тысячи.



"…Мы видим, что задействованы госпитали не только в Беларуси и в Крыму, но мы видим привоз раненых и в Москву, в Воронеж, Санкт-Петербург. Привоз раненых есть уже и в глубине России. Наши оценки по раненым и убитым, как правило, как всегда ниже, чем заявляют другие, потому что мы, называя цифры, стараемся их аргументировать, потому что если у нас спросят: «Почему вы называете именно такую цифру» — мы готовы ее доказывать. А если называют цифру в 10 тысяч погибших или раненых, то нам нечем эти цифры доказывать, поэтому у нас свои цифры", — объяснил он.

Ранее Центр противодействия дезинформации со ссылкой на представительство президента в АР Крым сообщал, что больницы в ряде городов оккупированного Крыма переполнены ранеными российскими военными.

До этого российская Новая газета писала, что больницы российского Белгорода, расположенного в полусотне километров от Харькова, перестали принимать гражданских пациентов — их перепрофилируют под прием российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля потери оккупантов составили более 11 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными).

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