Та, что уничтожила Москву. Радар российского комплекса С-400 в Крыму поразила ракета Нептун — Бутусов 24 августа, 23:27 Запуск украинской крылатой ракеты Нептун (Фото:president.gov.ua)

В четверг, 24 августа, украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что для уничтожения российского комплекса С-400 в оккупированном Крыму использовали крылатую ракету Нептун.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, 23 августа крылатая ракета Нептун уничтожила радар воздушной разведки 48Я6-К1 Подлет и пусковую установку ЗРК С-400 Триумф. Как объясняет Бутусов, этот радар является «глазами» всей системы, обеспечивает наблюдение за воздушным пространством — низковысотными целями и баллистическими ракетами, а также является ключевой составляющей ПВО и ПРО российских оккупантов.

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Журналист пишет, что разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местонахождении этого комплекса возле села Оленевка на территории временно оккупированного Крыма. Поскольку радар наблюдал за целями в западной части Черного моря и на территории Херсонской области с расстояния около 110 км от линии фронта, ВМС Украины решили применить именно ракету Нептун.

Маршруты и характеристики полета запрограммировали таким образом, чтобы обеспечить обход российских систем наблюдения, а ракета шла на сверхмалой высоте. Обойдя большое количество систем ПВО оккупантов в Херсонской области и Крыму, Нептун остался незамеченным вплоть до того момента, пока не уничтожил часть дивизиона системы С-400 Триумф.

«Результаты поражения зафиксировал дрон ГУР Минобороны. Интересно, что дрон залетел далеко в тыл россиян, а также фиксировал поражение российского радара, который предназначен именно для обнаружения воздушных целей, но не способен заметить и предоставить целеуказание ни по украинскому дрону, ни по украинской крылатой ракете», — резюмировал Бутусов.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Еленовка. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Еленовка на Тарханкутском полуострове.

Как результат, было полностью уничтожено саму установку, установленные на ней ракеты и личный состав.

В ГУР прокомментировали это событие и заявили, что уничтожение Украиной российского ЗРК С-400 Триумф в оккупированном Крыму будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове.

24 августа ГУР вместе с ВСУ успешно высадились на территории Крыма, повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 оккупантов.