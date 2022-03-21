«Переможе Україна». Раде предлагают изменить первый куплет гимна 21 марта, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Украинцы (иллюстративное фото) (Фото:andriish22 / pixabay)

Верховной Раде предлагают изменить слова Государственного гимна Украины, сделав его текст более оптимистичным. В частности, рекомендуется изменить первых две строчки первого куплета.

Соответствующий законопроект был опубликован на сайте парламента.

Инициатор законопроекта — народный депутат Людмила Буймистер — рекомендует внести следующие изменения:

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«Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

На данный момент первый куплет гимна звучит так:

«Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Государственный гимн Украины Верховная Рада утвердила 6 марта 2003; композиция на слова — Павла Чубинского, музыка — Михаила Вербицкого.

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