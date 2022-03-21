«Переможе Україна». Раде предлагают изменить первый куплет гимна
Украинцы (иллюстративное фото) (Фото:andriish22 / pixabay)
Верховной Раде предлагают изменить слова Государственного гимна Украины, сделав его текст более оптимистичным. В частности, рекомендуется изменить первых две строчки первого куплета.
Соответствующий законопроект был опубликован на сайте парламента.
Инициатор законопроекта — народный депутат Людмила Буймистер — рекомендует внести следующие изменения:
«Переможе Україна! І слава, і воля,
Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
На данный момент первый куплет гимна звучит так:
«Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Государственный гимн Украины Верховная Рада утвердила 6 марта 2003; композиция на слова — Павла Чубинского, музыка — Михаила Вербицкого.
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