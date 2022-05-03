Расширенные полномочия. Рада разрешила теробороне выполнять задания в районе боевых действий 3 мая, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Боец территориальной обороны (Фото:mil.gov.ua)

Верховная Рада во вторник, 3 мая, приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

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Об этом сообщила нардеп от партии Голос Ярослава Железняк.

Такое решение поддержали 338 народных депутатов.

Ранее бойцы теробороны выполняли задачи в пределах территории соответствующего территориального общества.

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Согласно законопроекту, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, в том числе и оккупированные территории.

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