Су-30, БПЛА и ракеты. ПВО за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов 19 апреля, 02:11 Цей матеріал також доступний українською Остатки сбитого в марте российского самолета (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что за последние сутки украинские ПВО уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 18 апреля

«За сутки 18 апреля подразделениями противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты», — сообщили в командовании.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за предыдущие сутки уничтожили пять целей российских оккупантов: самолет, три вертолета и беспилотник.

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