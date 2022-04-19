Су-30, БПЛА и ракеты. ПВО за сутки уничтожили семь воздушных целей оккупантов

19 апреля, 02:11
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Остатки сбитого в марте российского самолета (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Остатки сбитого в марте российского самолета (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что за последние сутки украинские ПВО уничтожили семь воздушных целей российских оккупантов.

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«За сутки 18 апреля подразделениями противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БпЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты», — сообщили в командовании.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за предыдущие сутки уничтожили пять целей российских оккупантов: самолет, три вертолета и беспилотник.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   ПВО Война России против Украины ПВО Украины

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