Украинские ПВО за сутки сбили 11 воздушных целей оккупантов и уничтожили переправу через реку Ингулец
Украинские защитники уничтожили беспилотники и вертолеты оккупантов (Фото:Командование ВС ВСУ/Facebook)
Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за сутки, 15 мая, были сбиты 11 воздушных целей российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 15 мая
За сутки были уничтожены:
- две крылатые ракеты;
- три БПЛА Орлан-10;
- вертолет Ка-52;
- вертолет Ми-28;
- четыре БПЛА Орлан-10.
Также украинская авиация уничтожила переправу оккупантов через реку Ингулец.
«15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец», — сообщили в командовании.
Днем ранее в небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет.
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