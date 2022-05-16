Украинские ПВО за сутки сбили 11 воздушных целей оккупантов и уничтожили переправу через реку Ингулец

16 мая, 01:39
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Украинские защитники уничтожили беспилотники и вертолеты оккупантов (Фото:Командование ВС ВСУ/Facebook)

Украинские защитники уничтожили беспилотники и вертолеты оккупантов (Фото:Командование ВС ВСУ/Facebook)

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за сутки, 15 мая, были сбиты 11 воздушных целей российских оккупантов.

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За сутки были уничтожены:

  • две крылатые ракеты;
  • три БПЛА Орлан-10;
  • вертолет Ка-52;
  • вертолет Ми-28;
  • четыре БПЛА Орлан-10.

Также украинская авиация уничтожила переправу оккупантов через реку Ингулец.

Видео дня

«15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец», — сообщили в командовании.

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Днем ранее в небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет.

https://www.youtube.com/watch?v=9KsOSyqbqRk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вертолет Беспилотник Вертолеты Беспилотники Воздушные силы Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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