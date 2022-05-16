Украинские ПВО за сутки сбили 11 воздушных целей оккупантов и уничтожили переправу через реку Ингулец 16 мая, 01:39 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники уничтожили беспилотники и вертолеты оккупантов (Фото:Командование ВС ВСУ/Facebook)

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что за сутки, 15 мая, были сбиты 11 воздушных целей российских оккупантов.



Война России против Украины — главные события 15 мая

За сутки были уничтожены:

две крылатые ракеты;

три БПЛА Орлан-10;

вертолет Ка-52;

вертолет Ми-28;

четыре БПЛА Орлан-10.

Также украинская авиация уничтожила переправу оккупантов через реку Ингулец.

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«15 мая ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное поражение по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец», — сообщили в командовании.

Днем ранее в небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет.

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