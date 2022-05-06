«Без сомнений». Путинский сенатор приехал в оккупированный Херсон и сказал, что Россия «здесь навсегда»

6 мая, 17:27
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Андрей Турчак и Денис Пушилин в Херсоне (Фото:Скриншот видео РИА Новости)

Андрей Турчак и Денис Пушилин в Херсоне (Фото:Скриншот видео РИА Новости)

Секретарь генсовета партии российского диктатора Владимира Путина Единая Россия Андрей Турчак посетил Херсон и заявил, что «Россия здесь навсегда».

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В пятницу, 6 мая, Турчак провел брифинг в оккупированном Херсоне.

«Россия здесь навсегда. В этом не должно быть сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — заявил он.

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На вопрос про статус региона, Турчак предложил не забегать вперед и сказал, что «статус в любом случае определяют жители».

Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Единая Россия Херсон Херсонская область Российская пропаганда Война России против Украины

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