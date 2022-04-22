«Стратегия войны». Путин заранее планировал убивать и пытать украинцев — Венедиктова 22 апреля, 21:31 Цей матеріал також доступний українською Зверства российской армии в Буче (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters))

Российский диктатор Владимир Путин заранее планировал убийства, изнасилования и казни среди украинцев, которые отказываются капитулировать. Это его стратегия войны.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает The Guardian.

По ее информации, сегодня Офис генпрокурора работает почти с 8 тысячами дел касаемо военных преступлений по всей территории Украины. Также она отметила, что оккупанты часто прибегали к убийству гражданских из-за того, что им это просто нравилось.

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Только в Киевской области правоохранители имеют информацию о более чем тысяче убитых гражданских, хотя их количество может быть намного больше.

«Я думаю, что это стратегия их главнокомандующего (Путина — ред.), потому что мы видим такую же стратегию в других странах. У них есть план А: города должны капитулировать, если город не капитулирует, следовательно, план Б: максимально запугать это население. Убивать, насиловать, пытать и делать другие жестокие вещи. Это — стратегия войны», — заявила Венедиктова.

10 апреля сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что убийства гражданских в Украине Россия запланировала еще до полномасштабного вторжения 24 февраля и это решение было принято на «высшем уровне».



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