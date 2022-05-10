Путин хочет увеличить сухопутный коридор до Приднестровья — разведка США

10 мая, 20:11
Цей матеріал також доступний українською
Солдаты РФ в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Солдаты РФ в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Российский диктатор Владимир Путин хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья и получить контроль над побережьем Черного моря, считают в Нацразведке США.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Во вторник, 10 мая, глава Нацразведки США Эврил Хэйнс заявила, что Москва планирует увеличить сухопутный мост из Донбасса в Крым и дальше на запад, чтобы соединить его с Приднестровьем. Это означало бы полное отсечение Украины от Черного моря.

Видео дня

Но по данным Хэйнс, Россия не сможет построить такую сухопутную связку с Приднестровьем без того, чтобы не объявить мобилизацию в России.

https://www.youtube.com/watch?v=ljjuwpwDjdA

По информации Генштаба ВСУ, на территории Приднестровья продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/314011584245260
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Черное море Молдова Приднестровье Разведка США Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X