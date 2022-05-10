Путин хочет увеличить сухопутный коридор до Приднестровья — разведка США 10 мая, 20:11 Цей матеріал також доступний українською Солдаты РФ в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Российский диктатор Владимир Путин хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья и получить контроль над побережьем Черного моря, считают в Нацразведке США.

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Во вторник, 10 мая, глава Нацразведки США Эврил Хэйнс заявила, что Москва планирует увеличить сухопутный мост из Донбасса в Крым и дальше на запад, чтобы соединить его с Приднестровьем. Это означало бы полное отсечение Украины от Черного моря.

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Но по данным Хэйнс, Россия не сможет построить такую сухопутную связку с Приднестровьем без того, чтобы не объявить мобилизацию в России.

По информации Генштаба ВСУ, на территории Приднестровья продолжает действовать усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

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