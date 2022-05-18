Главарь «ДНР» пофантазировал о «международном трибунале» для защитников Мариуполя

18 мая, 18:45
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Украинские защитники Азовстали, вывезенные с меткомбината 17 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские защитники Азовстали, вывезенные с меткомбината 17 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин заявил, что хочет «международный трибунал» над украинскими военными с Азовстали.

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Об этом сообщает РБК.

Так Пушилин ответил на вопрос, кто будет судить украинских бойцов, — «Россия, ДНР или ЛНР». При этом он не уточнил, что подразумевает под понятием «международного трибунала».

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Ранее главарь боевиков заявил, что судьбу защитников Мариуполя должен решать суд.

«Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы не играли у отдельных, я знаю есть разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал», — сказал Пушилин.

«Военными преступниками», по словам главаря боевиков ОРДО, считаются не только командиры украинских бойцов, но и те, кто исполняет их приказы, а также «несёт нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения».

https://www.youtube.com/watch?v=LpSTFiM46l0&feature=emb_imp_woyt

18 мая президент Владимир Зеленский заявил, что миссия по эвакуации героев с завода Азовсталь в Мариуполе продолжается, ею управляют украинские военные и разведчики.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Денис Пушилин Азовсталь Российская пропаганда Война России против Украины

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