«Все цвета лжи». Российские пропагандисты сняли фейковый сюжет о базировании Азова в больнице Мариуполя 31 марта, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Анна Ольховская (Фото:Андрющенко Time via Telegram)

Российские пропагандистские СМИ выпустили сюжет, в котором якобы «директор областного перинатального центра Мариуполя» рассказывает, что в роддоме № 1 находились бойцы Азова.

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Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщает Андрющенко, руководителем перинатального центра остается Константин Комлев. А на пропагандистском видео — Анна Ольховская.

Видео дня

«Анна Ольховская, которая на видео, действительно работала в городском роддоме дома № 1 акушером-гинекологом, а затем заведующей стационаром одного из отделений. Как говорят ее коллеги и пациенты — „хапуга советской закалки“. Понятно взаимное желание Анны и пропаганды сделать молниеносную карьеру, но даже в такой мелочи пропаганда лжет. Все остальное, что эта изменница говорит на видео, тоже является безусловной ложью потому, что она даже не присутствовала в центре во время событий, которые она разрисовывает всеми цветами лжи», — написал Андрющенко.

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