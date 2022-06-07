Прокуратура завела дело на «первого заммэра» Мариуполя 7 июня, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, 20 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Так называемому первому заместителю главы администрации Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене. Он согласился на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генерального прокурора Украины.

Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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По данным следствия, депутат городского совета в Мариуполе, который в настоящее время находится под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами и занял псевдодолжность «первого заместителя главы администрации Мариуполя».

Подозреваемый отвечает за поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета, его регистрацию в органах так называемой «ДНР», создание комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилого фонда Мариуполя. Также подозреваемый занимается вербовкой жителей города для привлечения их к формированию оккупационной власти.

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