Россияне готовят «пресс-тур» из Ростова в оккупированные города Украины — ОК Юг

19 мая, 06:15
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Россия применяет классические формы гибридной войны (Фото:hromadske.radio)

Россия применяет классические формы гибридной войны (Фото:hromadske.radio)

Оккупанты занимаются подготовкой так называемого «пресс-тура» для российских и зарубежных медиа из Ростова-на-Дону в захваченные города Украины.

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Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/720258089109619
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Отмечается, что рашистские и иностранные СМИ из Ростова планируют посетить Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что ВСУ якобы обстреливают мирных жителей.

По данным ОК Юг, рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении позиций украинских защитников и бьют по мирным жителям.

«А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессор Россия пытается привлечь иностранные СМИ для создания фейков.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Херсон Ростов-на-Дону Российская пропаганда Армянск Оккупированные территории Новая Каховка Война России против Украины Скадовск

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