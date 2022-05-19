Россияне готовят «пресс-тур» из Ростова в оккупированные города Украины — ОК Юг 19 мая, 06:15 Цей матеріал також доступний українською Россия применяет классические формы гибридной войны (Фото:hromadske.radio)

Оккупанты занимаются подготовкой так называемого «пресс-тура» для российских и зарубежных медиа из Ростова-на-Дону в захваченные города Украины.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны.

Видео дня

Отмечается, что рашистские и иностранные СМИ из Ростова планируют посетить Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что ВСУ якобы обстреливают мирных жителей.

По данным ОК Юг, рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении позиций украинских защитников и бьют по мирным жителям.

«А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, что страна-агрессор Россия пытается привлечь иностранные СМИ для создания фейков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.