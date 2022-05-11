«Ад, сошедший на землю». Появилось новое видео окруженной Азовстали 11 мая, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, 11 мая (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)

В Мариуполе показали металлургический комбинат Азовсталь, который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Соответствующее видео опубликовал советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Комментируя происходящее на кадрах, советник мэра сказал, что это «ад, сошедший на землю».

Видео дня

«Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках», — написал Андрющенко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.