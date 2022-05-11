«Ад, сошедший на землю». Появилось новое видео окруженной Азовстали

11 мая, 18:53
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Азовсталь, 11 мая (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)

Азовсталь, 11 мая (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time via Telegram)

В Мариуполе показали металлургический комбинат Азовсталь, который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией.

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Соответствующее видео опубликовал советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Комментируя происходящее на кадрах, советник мэра сказал, что это «ад, сошедший на землю».

Видео дня

«Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках», — написал Андрющенко.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Азовсталь Война России против Украины

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