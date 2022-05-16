В Мариуполе умерших хоронят прямо в траншеях. Места для всех просто не хватает

16 мая, 19:06
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Массовое захоронение под Мариуполем (Фото:Денис Казанский / Telegram)

Массовое захоронение под Мариуполем (Фото:Денис Казанский / Telegram)

В Мариуполе, где резко вырос уровень смертности, умерших хоронят прямо в траншеях. Места для всех просто не хватает.

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Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Свежие могилы на кладбище под Мариуполем. Погибших жителей города так много, что их хоронят в траншеях», — написал он.

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По словам блогера, именно так выглядит «помощь людям Донбасса» от Путина.

8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко сказал, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в город не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей — возле поселков Мангуш, Старый Крым и села Виноградное.

Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

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После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Массовые захоронения Война России против Украины

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