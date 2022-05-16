В Мариуполе умерших хоронят прямо в траншеях. Места для всех просто не хватает 16 мая, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Массовое захоронение под Мариуполем (Фото:Денис Казанский / Telegram)

В Мариуполе, где резко вырос уровень смертности, умерших хоронят прямо в траншеях. Места для всех просто не хватает.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«Свежие могилы на кладбище под Мариуполем. Погибших жителей города так много, что их хоронят в траншеях», — написал он.

Видео дня

По словам блогера, именно так выглядит «помощь людям Донбасса» от Путина.

8 апреля офицер управления разведки полка Азов Илья Самойленко сказал, что российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в город не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей — возле поселков Мангуш, Старый Крым и села Виноградное.

Российские оккупанты продолжают штурм завода Азовсталь, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.