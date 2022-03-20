Цифры стремительно растут. В Генштабе назвали общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину
Подбитая российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)
Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 20 марта их ориентировочное количество составило:
- личного состава — около 14800 человек,
- танков — 476 единиц,
- боевых бронированных машин — 1487 единиц,
- артиллерийских систем — 230 единиц,
- РСЗО — 74 единиц,
- средств ПВО — 44 единицы,
- самолетов — 96 единицы,
- вертолетов — 118 единиц,
- автомобильной техники — 947 единиц,
- кораблей/катеров — 3 единицы,
- цистерн с ГСМ — 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 единиц,
- специальной техники — 12 единиц.
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.
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