Цифры стремительно растут. В Генштабе назвали общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину

20 марта, 12:24
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Подбитая российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Подбитая российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 20 марта их ориентировочное количество составило:

  • личного состава — около 14800 человек,
  • танков — 476 единиц,
  • боевых бронированных машин — 1487 единиц,
  • артиллерийских систем — 230 единиц,
  • РСЗО — 74 единиц,
  • средств ПВО — 44 единицы,
  • самолетов — 96 единицы,
  • вертолетов — 118 единиц,
  • автомобильной техники — 947 единиц,
  • кораблей/катеров — 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ — 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 единиц,
  • специальной техники — 12 единиц.
Видео дня

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276706371309115
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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Война России против Украины

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