Цифры стремительно растут. В Генштабе назвали общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину 20 марта, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Подбитая российская техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 20 марта их ориентировочное количество составило:

личного состава — около 14800 человек,

танков — 476 единиц,

боевых бронированных машин — 1487 единиц,

артиллерийских систем — 230 единиц,

РСЗО — 74 единиц,

средств ПВО — 44 единицы,

самолетов — 96 единицы,

вертолетов — 118 единиц,

автомобильной техники — 947 единиц,

кораблей/катеров — 3 единицы,

цистерн с ГСМ — 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 единиц,

специальной техники — 12 единиц.

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«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», — отметили в Генштабе.

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