Армия оккупантов понесла потери на направлении Васильевка-Пологи в Запорожской области

15 марта, 00:44
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Техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ЗСУ/Facebook)

Техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ЗСУ/Facebook)

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты понесли потери на направлении Васильевка-Пологи.

«Что касается наших подразделений, они продолжают наносить огневые поражения по противнику как на переднем крае, так и в глубину его оперативного построения и боевых порядков. Оккупанты понесли потери на направлении Васильевка-Пологи», — заявил Старух.

Также сообщается, что в Энергодаре Запорожской области с помощью бронемашины повредили памятник участникам АТО, который расположен рядом со школой № 2. Также в городе готовят очередной пропагандистский сюжет о раздаче «гуманитарной помощи» от РФ.

Местные жители области также сообщили, что в регионе появились люди, которые распространяют дезинформацию о действиях украинской власти.

14 марта российские оккупанты также уничтожили очистительные сооружения в Васильевке Запорожской области.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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