С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, уничтожено много автомобильной техники противника
За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника (Фото:Сухопутные войска ВСУ)
В Генеральном штабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 марта.
Сообщается о таких потерях противника:
- личного состава — более 12 000 человек
- танков — 374 ед
- боевых бронированных машин — 1226 ед
- артиллерийских систем — 140 ед
- РСЗО — 62 ед
- средства ПВО — 34 ед
- самолетов — 74 ед
- вертолетов — 86 ед
- автомобильной техники — 600 ед
- корабли/катера — 3 ед
- цистерн с ГСМ — 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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