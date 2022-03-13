С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, уничтожено много автомобильной техники противника

13 марта, 09:21
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За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 марта.

Сообщается о таких потерях противника:

  • личного состава — более 12 000 человек
  • танков — 374 ед
  • боевых бронированных машин — 1226 ед
  • артиллерийских систем — 140 ед
  • РСЗО — 62 ед
  • средства ПВО — 34 ед
  • самолетов — 74 ед
  • вертолетов — 86 ед
  • автомобильной техники — 600 ед
  • корабли/катера — 3 ед
  • цистерн с ГСМ — 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Российские военные Война России против Украины

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