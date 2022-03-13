С начала вторжения оккупанты потеряли более 12 тыс. военных, уничтожено много автомобильной техники противника 13 марта, 09:21 Цей матеріал також доступний українською За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить и уничтожить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

В Генеральном штабе ВСУ обнародовали всеобщие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 13 марта.



Сообщается о таких потерях противника:

личного состава — более 12 000 человек

танков — 374 ед

боевых бронированных машин — 1226 ед

артиллерийских систем — 140 ед

РСЗО — 62 ед

средства ПВО — 34 ед

самолетов — 74 ед

вертолетов — 86 ед

автомобильной техники — 600 ед

корабли/катера — 3 ед

цистерн с ГСМ — 60

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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